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В РФ заверили армянскую сторону в отсутствии дискриминаций в отношении грузов

В РФ заверили армянскую сторону в отсутствии дискриминаций в отношении грузов Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контроля (Россельхознадзор) заверила армянскую сторону в отсутствии каких-либо дискриминаций в отношении грузов из любой страны, в том числе из Армении при прохождении фур через МАПП "Верхний Ларс".
В регионе
14 декабря 2023 г. 14:46
В РФ заверили армянскую сторону в отсутствии дискриминаций в отношении грузов

Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контроля (Россельхознадзор) заверила армянскую сторону в отсутствии каких-либо дискриминаций в отношении грузов из любой страны, в том числе из Армении при прохождении фур через МАПП "Верхний Ларс".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом руководитель инспекционного органа продбезопасности Армен Айрапетян заявил на встрече с операторами, экспортирующими фитосанитарные подконтрольные грузы.

Айрапетян представил детали своей встречи с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Российская сторона заверила, что товары, которые пройдут документальную, физическую и лабораторную экспертизу, смогут пересечь МАПП "Верхний Ларс".

В свою очередь Айрапетян заверил коллег, что проверяющий орган будет выдавать сертификаты безопасности экспортируемых фитосанитарных подконтрольных грузов только после тщательного изучения.

При этом экспортеры отметили, что после 1 декабря большая часть их грузов уже беспрепятственно пересекла грузино-российскую границу.

В конце ноября российская сторона заявила о том, что усмотрела большое число нарушений фитосанитарной безопасности в продуктах из Армении. Если с начала 2023 года было выявлено 72 попытки ввоза небезопасной в фитосанитарном отношении продукции (цветочной и плодоовощной), то половина всех этих нарушений, по заявлению Россельхознадзора, была зафиксирована всего за три дня, с 24 по 26 ноября.

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Версия на английском языке Russia assures Armenia of absence of discrimination in relation to cargo

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