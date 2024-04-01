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В РФ запретили въезд 69 гражданам Кыргызстана после теракта в Crocus City Hall

В РФ запретили въезд 69 гражданам Кыргызстана после теракта в Crocus City Hall После теракта в концертном зале Crocus City Hall 69 гражданам Кыргызстана запретили въезд в Россию.
В регионе
1 апреля 2024 г. 15:45
В РФ запретили въезд 69 гражданам Кыргызстана после теракта в Crocus City Hall

После теракта в концертном зале Crocus City Hall 69 гражданам Кыргызстана запретили въезд в Россию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил замминистра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

"С 23 марта кыргызстанцы вернулись на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия или вызывает опасение", - сказал он.

МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны, не имеющим веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия режима усиленного контроля пропуска через границу.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus”da törədilən terrordan sonra 69 Qırğızıstan vətəndaşının Rusiyaya girişi qadağan edilib

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