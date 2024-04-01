В РФ запретили въезд 69 гражданам Кыргызстана после теракта в Crocus City Hall

После теракта в концертном зале Crocus City Hall 69 гражданам Кыргызстана запретили въезд в Россию.

После теракта в концертном зале Crocus City Hall 69 гражданам Кыргызстана запретили въезд в Россию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил замминистра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

"С 23 марта кыргызстанцы вернулись на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия или вызывает опасение", - сказал он.

МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны, не имеющим веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия режима усиленного контроля пропуска через границу.