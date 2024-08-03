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В РФ зафиксирован высший за 18 лет уровень преступлений террористического характера

В РФ зафиксирован высший за 18 лет уровень преступлений террористического характера Более 1,6 тыс. преступлений террористического характера совершено в России за шесть месяцев текущего года. Это самый высокий показатель в сравнении с аналогичными периодами последних 18 лет.
В регионе
3 августа 2024 г. 07:12
В РФ зафиксирован высший за 18 лет уровень преступлений террористического характера

Более 1,6 тыс. преступлений террористического характера совершено в России за шесть месяцев текущего года. Это самый высокий показатель в сравнении с аналогичными периодами последних 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов МВД РФ.

"В январе-июне 2024 года зарегистрировано 1 651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в материалах.

По данным ведомства, с 2006 по 2023 год этот показатель не доходил и до 1,4 тыс. преступлений. Наибольшее количество было зарегистрировано в 2022 и 2016 годах, когда с января по июнь было совершено 1 332 и 1 313 преступлений террористического характера соответственно.

Помимо этого, из материалов МВД следует, что рекордным за последние шесть лет стало количество преступлений экстремистской направленности. С января по июнь текущего года их зарегистрировано 819. С 2018 года этот показатель не доходил и до 800 преступлений.

Преступления террористического характера включают в себя факты подготовки терактов, публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, а также захват заложников.

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