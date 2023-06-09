В РФ задержан армянин, причастный к делу о массовом отравлении сидром

Задержаны трое фигурантов уголовного дела, которое взаимосвязано с делом о массовом отравлении в ряде регионов РФ напитком "Мистер Сидр".

Задержаны трое фигурантов уголовного дела, которое взаимосвязано с делом о массовом отравлении в ряде регионов РФ напитком "Мистер Сидр".

Как передает Report, ранее МВД РФ сообщило, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр", полицейские установили "факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад.

СК РФ установил, что в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Далее ядовитое вещество было использовано в создании сидра.

"Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). В отношении Егоровых и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск", - сообщили в СК.