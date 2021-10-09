В РФ задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области задержаны девять человек.

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области задержаны девять человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четверых из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Она добавила, что следователи и полиция на территории базы, где ранее был найден основной склад хранения алкоголя, дополнительно обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается, на данный момент известно о 29 умерших и 54 пострадавших.