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В РФ задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем

В РФ задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области задержаны девять человек.
В регионе
9 октября 2021 г. 19:20
В РФ задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области задержаны девять человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четверых из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Она добавила, что следователи и полиция на территории базы, где ранее был найден основной склад хранения алкоголя, дополнительно обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается, на данный момент известно о 29 умерших и 54 пострадавших.

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