В РФ за сутки COVID-19 заразились свыше 7 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 7 176 и превысило 600 тысяч человек (606 881).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7176 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 272 (31,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки в РФ умерли 154 человека с коронавирусом, за все время - 8 513.