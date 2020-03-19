В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 52 человека

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, всего в российских регионах зафиксировано 199 случаев выявления инфекции.

Отмечается также, что из 199 заразившихся коронавирусом - 11 иностранцев.

Напомним, что число жертв коронавируса в мире превысило 9 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.