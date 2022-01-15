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В РФ выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом за сутки

В РФ выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 179, до 10 774 304,что является максимумом с 19 декабря.
В регионе
15 января 2022 г. 13:08
В РФ выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 179, до 10 774 304, что является максимумом с 19 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Оператштабе.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 26 584, до 9 835 884. Впервые с 13 декабря 2021 года число выздоровевших в стране оказалось меньше количества выявленных за сутки случаев заражения.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 723 против 739 днем ранее, до 320 634.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%, следует из данных штаба.

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Версия на английском языке Russia's COVID death toll over 320,000

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