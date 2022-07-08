В РФ впервые приговорили к тюремному заключению за антивоенные высказывания

Московский суд приговорил члена муниципального совета к семи годам лишения свободы за его высказывания против войны в Украине.

Московский суд приговорил члена муниципального совета к семи годам лишения свободы за его высказывания против войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Net Freedoms (группы правовой помощи), Алексей Горинов был признан виновным в распространении "заведомо ложной информации" о российских вооруженных силах. Максимальное наказание за это преступление - 15 лет лишения свободы в соответствии с законом, принятым российским парламентом через неделю после того, как Кремль ввел войска в Украину.

Так, занимающейся делами о свободе слова, 60-летний член Красносельского городского совета Москвы стал первым человеком, приговоренным к тюремному заключению по этому обвинению.

Группа заявила, что два других приговора на данный момент привели к штрафу и условному наказанию. Горинов, арестованный в апреле, стал первым избранным представителем, которому предъявлены обвинения по законам военного времени.

Горинов раскритиковал военные действия России в Украине на заседании городского совета в марте. Видео, доступное на YouTube, показывает, как он высказывает скептицизм по поводу запланированного конкурса детского творчества в своем округе, в то время как в Украине "каждый день умирают дети", отмечает AP.

На опубликованных российскими СМИ фотографиях пятничного судебного заседания Горинов запечатлен на скамье подсудимых со стеклянными стенами, с табличкой в руках: "Вам все еще нужна эта война?" Судебный пристав попытался закрыть табличку руками.