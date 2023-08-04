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В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме

В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске в Красноярском крае. В результате этого пострадали 11 человек, эвакуированы 200.
В регионе
4 августа 2023 г. 17:37
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске в Красноярском крае. В результате этого пострадали 11 человек, эвакуированы 200.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Канске по улице Каландаришвили, дом №19, в многоэтажке произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.

Информация о взрыве поступила в 18:00.

"Разрушений в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме нет. Ударной волной выбило только стекла", - добавил представитель экстренных служб. Возгорание ликвидировали, его площадь и причины произошедшего уточняются.

В Минздраве региона сообщили об 11 пострадавших. "Семеро были госпитализированы. Двое [находятся] в тяжелом состоянии", - сообщили в министерстве. Изначально поступила информация о четырех пострадавших.

Всего из дома эвакуировались 200 человек. "Из них 20 детей. В 18:15 пожар ликвидирован на площади 30 кв. м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, уточнив, что стены дома не повреждены, пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери.

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