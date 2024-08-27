В РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области России.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области России.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

"Хочу сказать с радостью, что подразделение "Арбат" сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев - два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль", - сказал он в видео.

Алаудинов добавил, что, помимо этого, ситуация на линиях боевого соприкосновения особых изменений не претерпела. "Потери у противника за сегодня действительно очень большие. Он накатывал весь день и из-за этого как раз понес очень большие потери", - подчеркнул он.

Напомним, что бои в Курской области продолжаются с утра 6 августа, когда ВСУ осуществили прорыв на участке украинско-российской границы в Суджанском районе.