В РФ растет дефицит трудовых мигрантов на фоне ужесточения законодательства

Более половины российских компаний, которые используют труд мигрантов, не могут нанять иностранных работников в достаточном количестве.

Более половины российских компаний, которые используют труд мигрантов, не могут нанять иностранных работников в достаточном количестве.

Как передает Report , об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на опросы hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Мигранты являются одним из последних ресурсов наполнения дефицитного рынка труда в России, отмечает издание.

По данным hh.ru, 53% опрошенных компаний испытывают нехватку привлекаемых из-за рубежа рабочих ресурсов, 46% — в той или иной степени удовлетворены текущими объемами найма мигрантов. У РСПП схожие данные.

Основной проблемой для более чем половины российских компаний, говорится в статье, стало отсутствие необходимых специалистов. Компании жалуются на то, что претенденты на вакансии не могут сдать экзамен по русскому языку. Кроме того, власти ввели ограничения на использование иностранных рабочих, а в некоторых случаях полный запрет.

В прошлом году число иностранных трудовых мигрантов на рынке труда РФ составило около 3,5 млн человек, что почти на 1 млн ниже показателя 2019 года.