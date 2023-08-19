В РФ проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"

В России проводятся испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

В России проводятся испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в конструкторском бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха".

"Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком - Минобороны России", - сказали в холдинге.

Для "Панциря" ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов. Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса "Панцирь" уменьшена до 500 метров.

"Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 мм и 12 направляющими для пуска ракет.