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В РФ произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В РФ произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые Два человека погибли и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на улице Лежневской в Иванове.
В регионе
25 сентября 2023 г. 02:16
В РФ произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

Два человека погибли и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на улице Лежневской в Иванове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Прибывшие пожарно-спасательные подразделения деблокировали из искореженного транспортного средства двух погибших. В результате ДТП также пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Информация о дорожной аварии с участием автомобилей "Рено" и "Фольксваген", произошедшей в районе дома №159 на улице Лежневской, поступила спасателям вечером в воскресенье. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, погибших деблокировали из автомобиля "Рено".

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada ağır yol qəzası olub, ölənlər və yaralananlar var

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