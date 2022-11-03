В РФ продлен до конца 2023 года действие ограничений на вывоз некоторых товаров

Правительство России продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования.

Правительство России продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в постановлении Кабмина.

"Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла - всего более 1,6 тыс. наименований товаров. Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза", - сказано в документе.