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В РФ продлен до конца 2023 года действие ограничений на вывоз некоторых товаров

В РФ продлен до конца 2023 года действие ограничений на вывоз некоторых товаров Правительство России продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования.
В регионе
3 ноября 2022 г. 11:25
В РФ продлен до конца 2023 года действие ограничений на вывоз некоторых товаров

Правительство России продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в постановлении Кабмина.

"Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла - всего более 1,6 тыс. наименований товаров. Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза", - сказано в документе.

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