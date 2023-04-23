В РФ пригрозили расторгнуть зерновое соглашение

Запрет на экспорт товаров в Россию может негативно повлиять на "зерновое соглашение".

Запрет на экспорт товаров в Россию может негативно повлиять на "зерновое соглашение".

Как передает Report, об этом в своем Telegram написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое. Они нуждаются", - отметил он.