В РФ потерпел крушение истребитель Су-27, пилоты катапультировались при падении

Истребитель Су-27, потерпевший крушение в Выксунском районе Нижегородской области, выполнял учебный полет без боевого вооружения на борту.

Истребитель Су-27, потерпевший крушение в Выксунском районе Нижегородской области, выполнял учебный полет без боевого вооружения на борту.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили оперативные службы.

По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться. Одного из них уже нашли спасатели. Поиск второго летчика продолжается с привлечением авиации и беспилотников.

Поисковые группы сосредоточились на территории юго-восточнее поселка Велетьма — открытого огня или задымления не зафиксировано.