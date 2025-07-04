В РФ попросили генпрокурора провести проверку азербайджанской диаспоры

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с требованием провести проверку азербайджанских диаспор и связанных с ними структур.

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с требованием провести проверку азербайджанских диаспор и связанных с ними структур.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации", - говорится в обращении.

Отдельно Миронов указал на необходимость проверить деятельность торговых комплексов "Садовод" и "Фуд Сити" на соответствие законам.