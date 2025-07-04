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В РФ попросили генпрокурора провести проверку азербайджанской диаспоры

В РФ попросили генпрокурора провести проверку азербайджанской диаспоры Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с требованием провести проверку азербайджанских диаспор и связанных с ними структур.
В регионе
4 июля 2025 г. 10:27
В РФ попросили генпрокурора провести проверку азербайджанской диаспоры

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с требованием провести проверку азербайджанских диаспор и связанных с ними структур.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации", - говорится в обращении.

Отдельно Миронов указал на необходимость проверить деятельность торговых комплексов "Садовод" и "Фуд Сити" на соответствие законам.

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Версия на английском языке Russia asks prosecutor general to conduct investigation into Azerbaijani Diaspora's activity
Версия на азербайджанском языке Rusiyada Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin hərtərəfli yoxlanması ilə bağlı baş prokurora müraciət edilib

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