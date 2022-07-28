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В РФ пообещали принять ответные меры, если Финляндия перестанет выдавать визы россиянам

В РФ пообещали принять ответные меры, если Финляндия перестанет выдавать визы россиянам Реализация призыва прекратить выдавать россиянам шенгенские визы, поддерживаемого представителями ведущих политических партий Финляндии, стала бы откровенно дискриминационной политической мерой.
В регионе
28 июля 2022 г. 05:57
В РФ пообещали принять ответные меры, если Финляндия перестанет выдавать визы россиянам

Реализация призыва прекратить выдавать россиянам шенгенские визы, поддерживаемого представителями ведущих политических партий Финляндии, стала бы откровенно дискриминационной политической мерой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", - говорится в комментарии.

Захарова подчеркнула, что ограничение поездок граждан РФ по политическим мотивам стало бы очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. "В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", - указала дипломат.

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