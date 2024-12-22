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В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба"

В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба" В поселке Стальной Конь Орловской области РФ подвергся атаке беспилотников объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба".
В регионе
22 декабря 2024 г. 08:07
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода Дружба

В поселке Стальной Конь Орловской области РФ подвергся атаке беспилотников объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба".

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа", - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что информации о жертвах и пострадавших нет, принимаются меры по ликвидации последствий пожара.

Отметим, что предыдущая атака на указанное нефтехранилище произошла 14 декабря. Онлайн-издание "Нефть Капитал", комментируя тот инцидент, сообщало, что нефтехранилище "Стальной Конь" является не просто местом хранения нефти и нефтепродуктов, а объектом, обслуживающим работу магистрального нефтепровода "Дружба".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Drujba” magistral neft kəmərinin işini təmin edən obyektə zərbə endirilib

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