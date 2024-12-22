В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба"

В поселке Стальной Конь Орловской области РФ подвергся атаке беспилотников объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба".

В поселке Стальной Конь Орловской области РФ подвергся атаке беспилотников объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба".

Как передает Report , об этом в Telegram сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа", - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что информации о жертвах и пострадавших нет, принимаются меры по ликвидации последствий пожара.