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В России начнут производить самоочищающуюся ткань для медицинских масок

В России начнут производить самоочищающуюся ткань для медицинских масок В 2021 году запустят производство самоочищающейся ткани
В регионе
23 декабря 2020 г. 11:58
В России начнут производить самоочищающуюся ткань для медицинских масок

В России в 2021 году запустят производство самоочищающейся ткани.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского Института катализа имени Борескова (ИК СО РАН).

Речь идет о ткани на основе диоксида титана, которая самостоятельно очищается от бактерий и вирусных частиц под воздействием ультрафиолета и солнечного света.

Данную технологию разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа.

Из такой ткани в дальнейшем планируется шить медицинские маски и защитные костюмы.

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