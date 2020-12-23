В России начнут производить самоочищающуюся ткань для медицинских масок

В 2021 году запустят производство самоочищающейся ткани

В России в 2021 году запустят производство самоочищающейся ткани.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского Института катализа имени Борескова (ИК СО РАН).

Речь идет о ткани на основе диоксида титана, которая самостоятельно очищается от бактерий и вирусных частиц под воздействием ультрафиолета и солнечного света.

Данную технологию разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа.

Из такой ткани в дальнейшем планируется шить медицинские маски и защитные костюмы.