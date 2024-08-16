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В РФ могу ввести обязательную видеозапись на экзаменах для мигрантов

В РФ могу ввести обязательную видеозапись на экзаменах для мигрантов Письменную часть экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранных граждан, которые приезжают для трудоустройства в России, могут начать фиксировать на видеокамеру.
В регионе
16 августа 2024 г. 07:11
В РФ могу ввести обязательную видеозапись на экзаменах для мигрантов

Письменную часть экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранных граждан, которые приезжают для трудоустройства в России, могут начать фиксировать на видеокамеру.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на поручение Минобразованию в протоколе правительственной комиссии РФ по профилактике правонарушений.

В нем сообщается, что ведомства совместно с депутатами Госдумы, сенаторами, представителями ФСИН, ФНС, Следственного комитета обсудили новые меры по борьбе с нелегальной миграцией.

"Во взаимодействии с федеральными органами власти проработать вопрос об изменении действующего порядка приема экзаменов в целях снижения коррупционных рисков. В том числе путем установления обязательной фиксации с помощью видеозаписи письменной части экзамена, а также введения альтернативных оснований для аннулирования сертификатов", — говорится в документе.

Губернаторам предлагается совместно с работодателями проработать вопрос о целесообразности полного или частичного запрета на привлечение иностранцев, которые ведут трудовую деятельность на основании патента. В настоящее время получать его должны граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, а также неграждане Эстонии и Латвии, уточнила газета.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada miqrantların yazılı imtahanları videoya çəkilə bilər

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