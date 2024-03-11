В РФ могут ужесточить трудовое законодательство для мигрантов

Министерство труда РФ подготовило законопроект, в котором предлагается обязать мигрантов покинуть территорию Российской Федерации, если они не будут работать по профилю.

Министерство труда РФ подготовило законопроект, в котором предлагается обязать мигрантов покинуть территорию Российской Федерации, если они не будут работать по профилю.

Как передает Report , об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Речь о гражданах, приехавших по оргнабору. Если они откажутся работать на пригласивших их предприятиях — например, вместо стройки пойдут в курьеры, — им придется покинуть Россию за 15 дней.

Законопроект подготовил Минтруд по поручению правительства, выяснили "Известия". Также, чтобы устроиться на работу, иностранцам будет необходимо получить специальный документ, подтверждающий право на временную трудовую деятельность у конкретного работодателя. Инициативу уже поддерживают в Госдуме, где предлагают оставить для въезжающих в РФ трудовых мигрантов только систему целевого набора.

Подготовлен документ по результатам стратегической сессии правительства и направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закрепление такого механизма как приоритетного в целом. Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России.

На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста.

В настоящее время организованно в Россию привлекаются трудовые мигранты на основании двусторонних межправительственных соглашений с правительствами Узбекистана и Таджикистана. Цель оргнабора — привлечение специалистов к конкретным работодателям под их потребности. По данным ФСБ, только за I квартал 2023 года с целью работы в РФ въехало 1,3 млн иностранцев. Основной приток произошел из Узбекистана (630 859 человек) и Таджикистана (349 357).

В профильном комитете Госдумы по труду и социальной политике инициативу Минтруда готовы поддержать. Там напомнили, что вопрос исключительно целевого набора мигрантов озвучивался депутатами еще правительству под руководством Дмитрия Медведева в 2013 году.