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В РФ иностранные граждане смогут служить в период военного конфликта и мобилизации

В РФ иностранные граждане смогут служить в период военного конфликта и мобилизации Президент РФ Владимир Путин своим указом уточнил порядок прохождения военной службы в России.
В регионе
8 июля 2025 г. 09:07
В РФ иностранные граждане смогут служить в период военного конфликта и мобилизации

Президент РФ Владимир Путин своим указом уточнил порядок прохождения военной службы в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем отмечается, что иностранные граждане смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, теперь с гражданином, проходившим военную службу по контракту, может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы. Речь идет о контрактах в Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности и органах государственной охраны.

Накануне президент подписал закон, согласно которому лицам без российского гражданства разрешили служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

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