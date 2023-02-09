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В результате землетрясения в Хатае погиб корреспондент Anadolu и члены его семьи

В результате землетрясения в Хатае погиб корреспондент Anadolu и члены его семьи Корреспондент турецкого агентства Anadolu Бурак Милли и члены его семьи погибли в результате землетрясения.
В регионе
9 февраля 2023 г. 18:05
В результате землетрясения в Хатае погиб корреспондент Anadolu и члены его семьи

Корреспондент турецкого агентства Anadolu Бурак Милли и члены его семьи погибли в результате землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщило Anadolu.

"Бурак Милли (31 год), его супруга Айшен Милли (30 лет) и их 5-месячная дочь Эйлюль Лина остались под завалами одного из домов в городе Искендерун, южной провинции Хатай", - отмечает агентство.

Спасателям удалось извлечь тела журналиста и членов его семьи лишь на четвертый день после землетрясения.

"Милли являлся автором многих эксклюзивных новостей и фотографий. Его работы получали высокие оценки в международных СМИ. В частности, большое внимание привлекла фотография беспилотного летательного аппарата TB2 Bayraktar на фоне полнолуния, снятая Милли во время операции "Оливковая ветвь" в 2018 году", - сообщило агентство.

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Версия на азербайджанском языке Hatayda baş vermiş zəlzələdə “Anadolu”nun müxbiri və ailə üzvləri ölüb

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