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В результате взрыва в угольной шахте в Грузии погиб один человек, восемь ранены

В результате взрыва в угольной шахте в Грузии погиб один человек, восемь ранены По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате взрыва на угольной шахте в грузинском городе Ткибули (край Имерети).
В регионе
31 января 2022 г. 10:39
В результате взрыва в угольной шахте в Грузии погиб один человек, восемь ранены

По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате взрыва на угольной шахте в грузинском городе Ткибули (край Имерети).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

"Мы получили информацию, что произошел несчастный случай, в результате которого были травмированы девять человек. Травмы одного человека были очень тяжелыми, из-за чего он скончался прямо у нас на глазах. Шахтеры были травмированы взрывной волной", - приводит "Рустави-2" слова мэра города Ткибули Давида Черкезишвили.

Все пострадавшие уже доставлены в Тбилиси. У них ожоги тела разной степени тяжести. Причины трагедии установит следствие.

В пресс-службе МВД сообщили, что в связи со случившимся уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия" УК Грузии, что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.

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