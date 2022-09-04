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В результате войны в Украине погибло свыше 380 детей

В результате войны в Украине погибло свыше 380 детей В результате войны, начатой Россией в Украине, погибли 382, ранены свыше 740 детей.
В регионе
4 сентября 2022 г. 22:13
В результате войны в Украине погибло свыше 380 детей

В результате войны, начатой Россией в Украине, погибли 382, ранены свыше 740 детей.

Как передает Report, об этом Офис Генерального прокурора сообщил на официальной странице в Telegram.

Согласно информации, по состоянию на утро 4 сентября 2022 года пострадали более 1122 детей.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 388, Харьковской - 204, Киевской - 116, Николаевской - 71, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna müharibəsi nəticəsində 382 uşaq həlak olub, 740 azyaşlı yaralanıb

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