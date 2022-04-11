О нас
Аудио новости

В результате военных действий в Украине погибли 183 ребенка

В результате военных действий в Украине погибли 183 ребенка В результате военных действий России в Украине погибли 183 ребенка, еще 342 пострадали.
В регионе
11 апреля 2022 г. 10:04
В результате военных действий в Украине погибли 183 ребенка

В результате военных действий России в Украине погибли 183 ребенка, еще 342 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"По состоянию на 8 часов 11 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 183 ребенка, еще 342 пострадали", - написала Денисова.

Она уточнила, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах войска РФ ведут активные боевые действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Number of children killed in Ukraine during war reaches 183

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi