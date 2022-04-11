В результате военных действий в Украине погибли 183 ребенка

В результате военных действий России в Украине погибли 183 ребенка, еще 342 пострадали.

В результате военных действий России в Украине погибли 183 ребенка, еще 342 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"По состоянию на 8 часов 11 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 183 ребенка, еще 342 пострадали", - написала Денисова.

Она уточнила, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах войска РФ ведут активные боевые действия.