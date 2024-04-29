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В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека

В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека На американский штат Оклахома обрушился сильный шторм с ливнями, что привело к образованию серии торнадо. В результате погибли как минимум четыре человека, в том числе ребенок.
В регионе
29 апреля 2024 г. 09:38
В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека

На американский штат Оклахома обрушился сильный шторм с ливнями, что привело к образованию серии торнадо. В результате погибли как минимум четыре человека, в том числе ребенок.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт объявил в штате режим ЧС.

Он заявил о том, что в центре города разрушены все предприятия.

"Это определенно самый большой ущерб который я когда-либо видел с тех пор, как я стал губернатором", - добавил он.

По данным Национальной метеорологической службы, за прошедшие выходные в некоторых частях Оклахомы одновременно было зарегистрировано "множество крупных и чрезвычайно опасных торнадо". В некоторых местах порывы ветра достигали 136 миль в час (218 км/ч) и более.

Только в городе Салфер пострадали около 30 человек, информация о тяжести их ранений не приводится.

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