В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека

На американский штат Оклахома обрушился сильный шторм с ливнями, что привело к образованию серии торнадо. В результате погибли как минимум четыре человека, в том числе ребенок.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям (ЧС).
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт объявил в штате режим ЧС.
Он заявил о том, что в центре города разрушены все предприятия.
"Это определенно самый большой ущерб который я когда-либо видел с тех пор, как я стал губернатором", - добавил он.
По данным Национальной метеорологической службы, за прошедшие выходные в некоторых частях Оклахомы одновременно было зарегистрировано "множество крупных и чрезвычайно опасных торнадо". В некоторых местах порывы ветра достигали 136 миль в час (218 км/ч) и более.
Только в городе Салфер пострадали около 30 человек, информация о тяжести их ранений не приводится.