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В результате стрельбы в Ереване ранены два человека

В результате стрельбы в Ереване ранены два человека Вооруженный инцидент, в результате которого пострадали два человека, произошел в Ереване, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.
В регионе
1 июня 2021 г. 13:40
В результате стрельбы в Ереване ранены два человека

Вооруженный инцидент, в результате которого пострадали два человека, произошел в Ереване, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

Стрельба произошла 31 мая в пабе, где произошел спор из-за финансовых вопросов, в ходе которого было применено огнестрельное оружие.

В паб прибыли полицейские. Они выяснили, что конфликт возник между жителями Еревана – 27-летним О. Маркаряном и 27-летним М. Карапетяном.

Во время спора Карапетян из пистолета открыл беспорядочную стрельбу. Маркарян, а также 18-летний В.К. получили ранения.

Сотрудники полиции доставили открывшего стрельбу в отделение.

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Версия на азербайджанском языке Yerevanda atışma olub, 2 nəfər yaralanıb

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