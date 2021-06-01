В результате стрельбы в Ереване ранены два человека

Вооруженный инцидент, в результате которого пострадали два человека, произошел в Ереване, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.
Стрельба произошла 31 мая в пабе, где произошел спор из-за финансовых вопросов, в ходе которого было применено огнестрельное оружие.
В паб прибыли полицейские. Они выяснили, что конфликт возник между жителями Еревана – 27-летним О. Маркаряном и 27-летним М. Карапетяном.
Во время спора Карапетян из пистолета открыл беспорядочную стрельбу. Маркарян, а также 18-летний В.К. получили ранения.
Сотрудники полиции доставили открывшего стрельбу в отделение.