В результате стрельбы на севере Армении пострадали две женщины

Две женщины получили ранения во время перестрелки в Лорийской области (махал Лору - ред.) на севере Армении.

Две женщины получили ранения во время перестрелки в Лорийской области (махал Лору - ред.) на севере Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, из Ванадзорского медицинского центра в Лорийское областное управление полиции поступило сообщение о том, что в медучреждение доставлены две гражданки с огнестрельными ранениями.

Полиция и следователи установили, что одной из них 24 года, другой - 34. Также выясняется, при каких обстоятельствах указанные лица получили огнестрельные ранения и где произошла стрельба.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.