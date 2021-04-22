В результате столкновений в Ереване пострадал полицейский

У здания генпрокуратуры Армении начались столкновения между полицейскими и участниками акции протеста. Из толпы полетели яйца в сторону здания прокуратуры, после чего полицейские начали подвергать участников акции приводу. В настоящее время ситуация напря

В результате столкновений у здания генпрокуратуры Армении одному из сотрудников полиции стало плохо. В настоящее время ему пытаются оказать первую помощь.

Об этом Report передает со ссылкой на news.am.

Напомним, что накануне жители Сюникской области встретили премьер-министра Никола Пашиняна ругательствами и оскорблениями. В несколько городов ему и вовсе не позволили въехать. Разозленный Пашинян заявил о необходимости привлечь виновных к ответственности. С минувшей ночи правоохранители, применяя несоразмерную силу, а в некоторых случаях, по оценкам правозащитников, пытки. Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело и задержан ряд граждан, в том числе глава общины Мегри. По последним данным, приводу подвергнуты 16 человек.

Митинг в поддержку задержанных оппозиционеров из Сюникской области, который проходит сегодня, 22 апреля, у здания Генеральной прокуратуры Армении, перерос в стычки с полицией, начались задержания.