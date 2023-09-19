В результате столкновений у здания кабмина Армении госпитализировали несколько человек

Министерство здравоохранения Армении сообщило, что в результате беспорядков на площади Республики, в которые вылилась акция протеста из-за ситуации в Карабахе, за медицинской помощью обратились как демонстранты, так и полицейские.

В результате беспорядков на площади Республики, в которые вылилась акция протеста из-за ситуации в Карабахе, за медицинской помощью обратились как демонстранты, так и полицейские.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

"В результате беспорядков возле здания правительства за медицинской помощью обратились и полицейские, и демонстранты. Им на месте была оказана первая помощь. Некоторые из них были госпитализированы. В настоящее время они проходят необходимые медицинские обследования", - отмечает ведомство.

Отметим, что в Ереване перед Кабинетом министров проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.