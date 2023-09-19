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В результате столкновений у здания кабмина Армении госпитализировали несколько человек

В результате столкновений у здания кабмина Армении госпитализировали несколько человек Министерство здравоохранения Армении сообщило, что в результате беспорядков на площади Республики, в которые вылилась акция протеста из-за ситуации в Карабахе, за медицинской помощью обратились как демонстранты, так и полицейские.
В регионе
19 сентября 2023 г. 23:43
В результате столкновений у здания кабмина Армении госпитализировали несколько человек

В результате беспорядков на площади Республики, в которые вылилась акция протеста из-за ситуации в Карабахе, за медицинской помощью обратились как демонстранты, так и полицейские.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

"В результате беспорядков возле здания правительства за медицинской помощью обратились и полицейские, и демонстранты. Им на месте была оказана первая помощь. Некоторые из них были госпитализированы. В настоящее время они проходят необходимые медицинские обследования", - отмечает ведомство.

Отметим, что в Ереване перед Кабинетом министров проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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