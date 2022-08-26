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В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев

В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев В результате широкомасштабной войны, начавшейся в Украине 24 февраля, дома или объекты порядка 30 азербайджанцев, проживающих в этой стране, были полностью разрушены.
В регионе
26 августа 2022 г. 09:58
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев

В результате широкомасштабной войны, начавшейся в Украине 24 февраля, дома или объекты порядка 30 азербайджанцев, проживающих в этой стране, были полностью разрушены.

Восточноевропейское бюро Report провело расследование, в ходе которого выяснилось, что больше всего от ракетных и артиллерийских обстрелов пострадали недвижимое и движимое имущество мирных жителей, в том числе азербайджанцев, в Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях Украины, а также в Киевской области, вокруг которой шли ожесточенные бои в марте этого года.

По статистическим данным, в результате ракетных и артиллерийских попаданий были разрушены дома и объекты порядка 30 азербайджанцев, проживающих в упомянутых районах.

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Версия на английском языке ФотоAt least 30 houses or facilities of Azerbaijanis destroyed due to missile attacks in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada raket zərbələri nəticəsində azı 30 azərbaycanlının evi və ya obyekti dağılıb

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