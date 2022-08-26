В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев

В результате широкомасштабной войны, начавшейся в Украине 24 февраля, дома или объекты порядка 30 азербайджанцев, проживающих в этой стране, были полностью разрушены.

В результате широкомасштабной войны, начавшейся в Украине 24 февраля, дома или объекты порядка 30 азербайджанцев, проживающих в этой стране, были полностью разрушены.

Восточноевропейское бюро Report провело расследование, в ходе которого выяснилось, что больше всего от ракетных и артиллерийских обстрелов пострадали недвижимое и движимое имущество мирных жителей, в том числе азербайджанцев, в Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях Украины, а также в Киевской области, вокруг которой шли ожесточенные бои в марте этого года.

По статистическим данным, в результате ракетных и артиллерийских попаданий были разрушены дома и объекты порядка 30 азербайджанцев, проживающих в упомянутых районах.