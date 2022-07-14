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В результате ракетного удара по украинскому городу Винница погибли 20 человек

В результате ракетного удара по украинскому городу Винница погибли 20 человек В результате ракетного обстрела ВС РФ центра Винницы, по последним данным, погибли 20 человек, среди них трое детей.
В регионе
14 июля 2022 г. 16:21
В результате ракетного удара по украинскому городу Винница погибли 20 человек

В результате ракетного обстрела ВС РФ центра Винницы, по последним данным, погибли 20 человек, среди них трое детей.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них - трое детей. Кроме того, 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения.

13.51

В результате ракетного удара по украинскому городу Винница погибли 12 мирных жителей, 30 человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, сообщается, что сегодня в Виннице во время воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. Позже стало известно о ракетном ударе. Ракета упала на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". В результате сгорели 25 автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Ukraynanın mərkəzini raket atəşinə tutub, 20 nəfər ölüb, 100-ə yaxın yaralı var

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