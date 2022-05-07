В результате пожаров в Красноярском крае погибли два человека

Два человека погибли в результате пожаров в Шарыповском районе в Красноярском крае России.

Два человека погибли в результате пожаров в Шарыповском районе в Красноярском крае России.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"По Никольску [в Шарыповском районе] двое погибших", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте работают сотрудники СК, организована доследственная проверка.

Отметим, что губернатор Красноярского края объявил режим ЧС на территории региона из-за штормового ветра и природных пожаров.

В крае зафиксировано загорание 114 строений в восьми населенных пунктах и одном садово-огородническом товариществе на территории 7 районов края.