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В результате пожара в жилом доме в Казахстане погибли 6 человек

В результате пожара в жилом доме в Казахстане погибли 6 человек В поселке Актау Карагандинской области Казахстана из-за пожара в пятиэтажном жилом доме погибли шесть человек, в том числе двое детей.
В регионе
16 декабря 2022 г. 09:15
В результате пожара в жилом доме в Казахстане погибли 6 человек

В поселке Актау Карагандинской области Казахстана из-за пожара в пятиэтажном жилом доме погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Актау (27 км от ближайшего пожарного подразделения) поступило 16 декабря в 01:51. Первое пожарное подразделение прибыло к месту в 02:25.

В трехкомнатной квартире на первом этаже произошло горение на площади 40 кв. м.

"До прибытия подразделений ДЧС из подъезда жильцами вынесены на улицу тела 5-ти человек (мальчиков 2007, 2010 года рождения, женщин 1983, 1991 года рождения, мужчины 1991 года рождения). Погибшие пытались самостоятельно эвакуироваться из квартир верхних этажей через задымленный подъезд", - сообщили в ДЧС.

Также из задымленных квартир подъезда пожарными по автолестнице и посредством дыхательных аппаратов спасено 10 человек, в том числе 4 детей.

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