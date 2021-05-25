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В результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей

В результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей Еще двое получили травмы
В регионе
25 мая 2021 г. 14:23
В результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей

Два ребенка погибли, еще двое детей пострадали и доставлены в реанимацию после пожара в одной из квартир дома в Избербаше в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В Избербаше горела квартира на пятом этаже многоквартирного дома. В квартире находились четыре ребенка, самому маленькому - три года, самому взрослому - восемь. Два ребенка погибли - девочка трех лет и мальчик семи лет. Двое детей спрыгнули на одеяло, находятся в реанимации", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя администрации города, причиной пожара мог стать поджог детьми спального матраса.

"Дети в квартире находились одни. Квартира была закрыта. Причина пожара - один из детей мог поджечь спальный матрас".

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров. "До прибытия дежурного караула двое мальчиков спрыгнули на ковер. Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии. Локализация пожара объявлена в 11:02 на площади 60 кв. метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горения в 11:15. Полная ликвидация в 11:25 мск", - добавил представитель МЧС.

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