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В результате пожара в хостеле в Алматы погибли 13 человек

В результате пожара в хостеле в Алматы погибли 13 человек В результате пожара в хостеле в Алматы погибли 13 человек.
В регионе
30 ноября 2023 г. 06:23
В результате пожара в хостеле в Алматы погибли 13 человек

В результате пожара в хостеле в Алматы погибли 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Согласно информации, общая площадь пожара предварительно составила 30 кв.м.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:22 (04:22 бакинское время). В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом. В хостеле предварительно находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 чел. На месте пожара задействовано 46 человек и 13 ед. техники ДЧС г.Алматы", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Almatıda hosteldə yanğın olub, 13 nəfər ölüb

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