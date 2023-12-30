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В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок

В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии.
В регионе
30 декабря 2023 г. 09:49
В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Сообщение о возгорании дома в селе Галбай Тункинского райна поступило в ночь на 30 декабря. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены крыша дома и пристроенная веранда.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались еще три человека, в том числе двое детей.

В результате пожара сгорела крыша дома и веранда на общей площади 45 квадратных метров. Предварительно, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются.

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Версия на английском языке Fire kills woman, child in Buryatia
Версия на азербайджанском языке Buryatiyada baş verən yanğın nəticəsində bir qadın və uşaq ölüb

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