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В результате пожара на НПЗ в Коми погибли два человека

В результате пожара на НПЗ в Коми погибли два человека В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республики Коми погибли два человека.
В регионе
3 июня 2024 г. 10:01
В результате пожара на НПЗ в Коми погибли два человека

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республики Коми погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

"Ликвидация последствий пожара завершена, - говорится в распространенном сообщении. - Пожар в резервуаре с товарной нефтью ликвидирован на площади 637 кв. м. Пострадали три человека, двое из них погибли. Для тушения были привлечены силы и средства в количестве 129 человек и 35 единиц техники".

Глава республики Владимир Уйба уточнил, что возгорание возникло при проведении плановых работ на выведенном из эксплуатации резервуаре с мазутом. "Возгорание <...> ликвидировано. Ухте ничего не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Печорском управлении Ростехнадзора сообщили, что в результате пожара на нефтеперерабатывающем предприятии погибли два человека, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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