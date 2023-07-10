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В результате пожара на НПЗ в Иране пострадали четверо

В результате пожара на НПЗ в Иране пострадали четверо Четыре человека пострадали в результате возгорания цистерн с пеком на нефтеперерабатывающем заводе Aftab в иранском городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган).
В регионе
10 июля 2023 г. 17:41
В результате пожара на НПЗ в Иране пострадали четверо

Четыре человека пострадали в результате возгорания цистерн с пеком на нефтеперерабатывающем заводе Aftab в иранском городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган).

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"На западе Бендер-Аббаса загорелись цистерны с пеком (остатки перегонки дегтя и нефтяной смолы), принадлежащие нефтяной компании Aftab. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар вспыхнул в 14:00 по местному времени. На месте работают бригады экстренных служб.

Повлияло ли возгорание на работу НПЗ, пока не сообщается.

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