В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером на одной из газозаправочных станций Еревана, один человек пострадал.

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером на одной из газозаправочных станций Еревана, один человек пострадал.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Спасательная служба МВД страны.

На место пожара, которому был присвоен уровень сложности 1-БИС, выехало четыре боевых расчета, а также оперативные группы спасательного управления МВД.

Выяснилось, что при заправке автомобиля ZIL произошла утечка газа, что и привело к возгоранию.

Водитель транспортного средства - Д.Г, 1997 года рождения - был госпитализирован в Национальный ожоговый центр с ожогами разной степени. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Пожар, вспыхнувший в 19:53, был локализован в 21:07 и потушен в 21:20 6 августа.