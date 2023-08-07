В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером на одной из газозаправочных станций Еревана, один человек пострадал.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Спасательная служба МВД страны.
На место пожара, которому был присвоен уровень сложности 1-БИС, выехало четыре боевых расчета, а также оперативные группы спасательного управления МВД.
Выяснилось, что при заправке автомобиля ZIL произошла утечка газа, что и привело к возгоранию.
Водитель транспортного средства - Д.Г, 1997 года рождения - был госпитализирован в Национальный ожоговый центр с ожогами разной степени. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Пожар, вспыхнувший в 19:53, был локализован в 21:07 и потушен в 21:20 6 августа.