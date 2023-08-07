О нас

В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек

В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек Пожар вспыхнул в воскресенье вечером на одной из газозаправочных станций Еревана, один человек пострадал.
В регионе
7 августа 2023 г. 09:53
В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером на одной из газозаправочных станций Еревана, один человек пострадал.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Спасательная служба МВД страны.

На место пожара, которому был присвоен уровень сложности 1-БИС, выехало четыре боевых расчета, а также оперативные группы спасательного управления МВД.

Выяснилось, что при заправке автомобиля ZIL произошла утечка газа, что и привело к возгоранию.

Водитель транспортного средства - Д.Г, 1997 года рождения - был госпитализирован в Национальный ожоговый центр с ожогами разной степени. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Пожар, вспыхнувший в 19:53, был локализован в 21:07 и потушен в 21:20 6 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi