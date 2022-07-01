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Установлена личность азербайджанца, погибшего во время оползня в Турции

Установлена личность азербайджанца, погибшего во время оползня в Турции В результате оползня в городе Артвине погиб азербайджанец.
В регионе
1 июля 2022 г. 11:50
Установлена личность азербайджанца, погибшего во время оползня в Турции

Установлена ​​личность азербайджанского водителя, погибшего в результате оползня в турецком Артвине.

Как сообщает Report, данной информацией поделился глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу в Facebook.

"Установлена ​​личность азербайджанского водителя, погибшего в результате оползня в Артвине. Водителем грузовика с госрегистрационным номером 99-HY-188 является Шахлар Керимов", - сказал он.

11:34

В результате оползня в городе Артвине погиб азербайджанец.

Как сообщает Report, об этом в Facebook написал заведующий отделом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу.

"Во время схода оползня погиб один водитель из Азербайджана, пострадали еще двое водителей TIR, являющиеся гражданами Турции. ABADA начала работу по установлению личности нашего погибшего водителя", - сказал он.

10:18

В результате оползня, произошедшего в приграничном с Грузией районе Турции - городе Артвине на дороге Хопа-Кемальпаша, погиб 1 человек, 2 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Türk.

Было отмечено, что под завалами остались 3 большегруза.

09:47

В районе Кемальпаша турецкого города Артвин произошел оползень.

Как передает Report со ссылкой на İHA, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Согласно сообщению, оказавшиеся в районе стихийного бедствия большегрузы получили повреждения, дорога закрыта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə torpaq sürüşməsində ölən azərbaycanlının şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB-3

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