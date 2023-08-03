В результате оползня в Грузии погибли два человека

Грузинские спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы "Сансет Шови" в высокогорном крае Рача.

Грузинские спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы "Сансет Шови" в высокогорном крае Рача.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-службе МВД Грузии.

"Во время обработки почвы спасатели нашли тела двух человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Тела уже отправлены на экспертизу. Были ли погибшие иностранцами или местными отдыхающими, пока не известно.

Ранее в МВД заявляли, что вертолетами из зоны стихийного бедствия вывезено около 70 человек. Оползни и наводнения разрушили два моста и две дороги.

По данным грузинских СМИ, хотя в зоне бедствия остаются около 100 человек, все они находятся в безопасности.

Решением правительства Грузии создан координационный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.