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В результате оползня в Грузии погибли два человека

В результате оползня в Грузии погибли два человека Грузинские спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы "Сансет Шови" в высокогорном крае Рача.
В регионе
3 августа 2023 г. 23:26
В результате оползня в Грузии погибли два человека

Грузинские спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы "Сансет Шови" в высокогорном крае Рача.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-службе МВД Грузии.

"Во время обработки почвы спасатели нашли тела двух человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Тела уже отправлены на экспертизу. Были ли погибшие иностранцами или местными отдыхающими, пока не известно.

Ранее в МВД заявляли, что вертолетами из зоны стихийного бедствия вывезено около 70 человек. Оползни и наводнения разрушили два моста и две дороги.

По данным грузинских СМИ, хотя в зоне бедствия остаются около 100 человек, все они находятся в безопасности.

Решением правительства Грузии создан координационный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

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