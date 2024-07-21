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В результате обстрелов в Белгородской области РФ пострадали девять человек

В результате обстрелов в Белгородской области РФ пострадали девять человек Девять человек получили ранения за сутки в результате обстрелов со стороны Украины Шебекина Белгородской области РФ.
В регионе
21 июля 2024 г. 12:06
В результате обстрелов в Белгородской области РФ пострадали девять человек

Девять человек получили ранения за сутки в результате обстрелов села Шебекино Белгородской области РФ.

Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжает оставаться крайне тяжелой обстановка Шебекина. За последние сутки у нас пострадало 9 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Все остальные в больницах города Белгорода или им оказана помощь амбулаторная, они уже находятся дома", - заявил он.

По словам Гладкова, в Шебекине повреждено 8 многоквартирных домов, 18 частных домов, 15 автомобилей.

"Один дом полностью уничтожен, два автомобиля сгорели", - отметил губернатор.

Ранее Гладков сообщал о прямом попадании снарядов на территорию промышленного предприятия, а также в многоквартирный дом в Шебекине, в результате чего ранения получили семь человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBelqorod vilayətinin kəndi atəşə tutulub, 9 nəfər yaralanıb

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