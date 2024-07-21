В результате обстрелов в Белгородской области РФ пострадали девять человек

Девять человек получили ранения за сутки в результате обстрелов села Шебекино Белгородской области РФ.
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"Продолжает оставаться крайне тяжелой обстановка Шебекина. За последние сутки у нас пострадало 9 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Все остальные в больницах города Белгорода или им оказана помощь амбулаторная, они уже находятся дома", - заявил он.
По словам Гладкова, в Шебекине повреждено 8 многоквартирных домов, 18 частных домов, 15 автомобилей.
"Один дом полностью уничтожен, два автомобиля сгорели", - отметил губернатор.
Ранее Гладков сообщал о прямом попадании снарядов на территорию промышленного предприятия, а также в многоквартирный дом в Шебекине, в результате чего ранения получили семь человек.