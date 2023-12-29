В результате обстрелов Харькова один человек погиб, 11 пострадали

В результате ракетных ударов число раненых в Харькове возросло до 11 человек.

В результате ракетных ударов число раненых в Харькове возросло до 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

По предварительным данным, атаки осуществлялись ракетами С-300.

Зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных построек, транспортного депо, предприятий.

11.38

В Харьковской области Украины зафиксированы 22 взрыва во время массированной атаки. Восемь человек ранены, один погиб.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

"На данный момент в результате ударов по Харькову один человек погиб. Это мужчина в возрасте 35 лет", - сообщил Синегубов.

Глава ОВА сообщил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.