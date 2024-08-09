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В результате обстрела ВС РФ в Константиновке погибли 10 человек, 35 ранены

В результате обстрела ВС РФ в Константиновке погибли 10 человек, 35 ранены В результате обстрела ВС РФ в Константиновке (город в Краматорском районе Украины) число погибших возросло до 10 человек, а раненых - 35 человек.
В регионе
9 августа 2024 г. 15:56
В результате обстрела ВС РФ в Константиновке погибли 10 человек, 35 ранены

В результате обстрела ВС РФ в Константиновке (город в Краматорском районе Украины) число погибших возросло до 10 человек, а раненых - 35 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.

По его словам, пожар в торговом центре площадью 1 тыс. квадратных метров был ликвидирован. На месте работают Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), правоохранители и медики.

СМИ сообщают, что во время ударов применялась ствольная артиллерия. Обстрелу подверглись грузовое отделение "Новой почты" и супермаркет.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Konstantinovka şəhəri atəşə tutulub: 10 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb
Версия на английском языке Deadly Russian shelling in Konstantinovka: 10 killed, 35 wounded

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