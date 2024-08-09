В результате обстрела ВС РФ в Константиновке погибли 10 человек, 35 ранены

В результате обстрела ВС РФ в Константиновке (город в Краматорском районе Украины) число погибших возросло до 10 человек, а раненых - 35 человек.

В результате обстрела ВС РФ в Константиновке (город в Краматорском районе Украины) число погибших возросло до 10 человек, а раненых - 35 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.

По его словам, пожар в торговом центре площадью 1 тыс. квадратных метров был ликвидирован. На месте работают Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), правоохранители и медики.

СМИ сообщают, что во время ударов применялась ствольная артиллерия. Обстрелу подверглись грузовое отделение "Новой почты" и супермаркет.