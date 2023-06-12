В результате обстрела ВС РФ в Херсонской области трое погибли, 12 ранены

ВС РФ за минувшие сутки совершили 26 обстрелов Херсонской области, выпустив 132 снаряда, в результате чего трое погибли, 12 получили ранения.

ВС РФ за минувшие сутки совершили 26 обстрелов Херсонской области, выпустив 132 снаряда, в результате чего трое погибли, 12 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в соцсетях.

"За минувшие сутки противник совершил 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации", - написал он.

Сообщается, что по городу Херсон российские военнослужащие выпустили 8 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 12 - получили ранения", - отметил глава ОВА.