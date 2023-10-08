В результате обстрела украинского города Херсон пострадали 11 человек

В результате обстрела российскими войсками жилых кварталов украинского города Херсон 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

В результате обстрела российскими войсками жилых кварталов украинского города Херсон 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Как передает Report , об этом в "Телеграм" сообщила Херсонская областная государственная администрация.

Было отмечено, что в ночное время жилые кварталы Херсона неоднократно подвергались обстрелам со стороны РФ. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не взорвались, они были позже нейтрализованы спасателями. Пострадали 11 человек, в том числе 9-месячный ребенок.

Среди травмированных - 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия, мужчину госпитализировали.