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В результате обстрела украинского города Херсон пострадали 11 человек

В результате обстрела украинского города Херсон пострадали 11 человек В результате обстрела российскими войсками жилых кварталов украинского города Херсон 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения.
В регионе
8 октября 2023 г. 11:23
В результате обстрела украинского города Херсон пострадали 11 человек

В результате обстрела российскими войсками жилых кварталов украинского города Херсон 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Как передает Report, об этом в "Телеграм" сообщила Херсонская областная государственная администрация.

Было отмечено, что в ночное время жилые кварталы Херсона неоднократно подвергались обстрелам со стороны РФ. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не взорвались, они были позже нейтрализованы спасателями. Пострадали 11 человек, в том числе 9-месячный ребенок.

Среди травмированных - 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия, мужчину госпитализировали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXersonun atəşə tutulması nəticəsində 11 nəfər yaralanıb

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